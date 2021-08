El Instituto Electoral mexicano diseña la consulta para revocar al presidente

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México aprobó este viernes los lineamientos y el presupuesto para la organización del referéndum para revocar el mandato presidencial, aunque todavía no existe una ley que lo reglamente.



El presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que la consulta para revocación del mandato presidencial se realizará en marzo de 2022 con un presupuesto de 3.830 millones de pesos (189,6 millones de dólares).



Entre las directrices aprobadas está la instalación de más de 161.000 mesas de votación y 484.000 funcionarios de casilla, además de contratar supervisoras y capacitadores electorales.



También se considera la posibilidad del voto por internet de los mexicanos residentes en el exterior, así como el recuento el mismo día de la jornada electoral y la implementación de una proyección rápida de resultados esa misma noche.



Estableció que los partidos políticos podrán realizar difusión del referéndum siempre y cuando no utilicen recursos públicos para ello, ni contraten propaganda en radio y televisión, lo cual está prohibido por la Constitución.



Sin embargo, podrán utilizar los espacios asignados como prerrogativas para fijar su postura sobre la revocación de mandato.



En lo particular se rechazaron las propuestas de los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) para incluir en el proyecto la posibilidad de verificar las organizaciones que van a levantar la encuesta.

Le puede interesar: EE.UU. dice que no hay civiles estadounidenses entre los muertos en Kabul



El INE aprobó este diseño a pesar de que el Congreso todavía no ha dado luz verde a la ley que debe reglamentar este ejercicio.



En 2019, el Congreso reformó la Constitución para abrir la posibilidad de celebrar consultas para revocar el mandato del presidente, pero todavía no ha aprobado una ley reglamentaria y el Tribunal Electoral le ordenó que lo haga en un plazo de un mes.



El gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pretende que esta sea la primera iniciativa a debatir al iniciar la próxima legislatura el 1 de septiembre.



El presidente del INE aclaró este viernes que se aprobaron las directrices de la consulta para subsanar el hecho de que el Congreso no la haya legislado todavía.



El INE ya se enfrentó en el pasado al Congreso al considerar que no le otorgó suficiente presupuesto para llevar a cabo la consulta sobre enjuiciar a los expresidentes del país del 1 de agosto en la que solo votó el 7 % del censo.



El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere convocar un referéndum para que el próximo año los mexicanos decidan si debe seguir o no en el cargo, pero la oposición frenó la convocatoria de una sesión extraordinaria en el Congreso para legislar el asunto.



Los opositores denuncian que el presidente quiere malgastar el dinero con este tipo de ejercicios, que le permiten estar en campaña permanente.



El referéndum de revocación a mitad de mandato es una de las promesas electorales de López Obrador, presidente desde 2018, para suprimir privilegios y fomentar una democracia directa en México.