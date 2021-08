EE.UU. dice que no hay civiles estadounidenses entre los muertos en Kabul

Estados Unidos dijo este viernes que no tiene información sobre civiles estadounidenses muertos en el atentado del jueves en el aeropuerto de Kabul, en el que fallecieron decenas de personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses.



En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicó que hasta ahora no ha recibido datos sobre civiles estadounidenses que perdieran la vida en el ataque.



Además, todos los diplomáticos de EE.UU. permanecen en el aeropuerto, indicó.



"No tenemos información de que ningún estadounidense, ya fueran ciudadanos privados o bajo la autoridad de nuestro jefe de misión murieran o fueran heridos o dañados durante los ataques", afirmó el portavoz estadounidense.

Le puede interesar: La expresidenta boliviana Jeanine Áñez pide medidas cautelares a la CorteIDH



EE.UU. tiene intención de culminar la evacuación y la retirada del país centroasiático para el 31 de agosto, pese al ataque del jueves, que fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).



El atentado fue el más mortífero sufrido por tropas estadounidenses en Afganistán desde 2011 y el primero desde febrero de 2020.



Las cifras de víctimas del atentado del aeropuerto subieron este viernes a 170 fallecidos y 150 heridos, indicaron a Efe en Kabul fuentes próximas a los talibanes; mientras el Pentágono ha informado de la muerte de 13 soldados estadounidenses y de 18 heridos.