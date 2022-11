El papa Francisco proclamará sus primeros santos, entre ellos a la Madre Laura

El papa Francisco proclamará el domingo 12 de mayo los primeros santos de su pontificado:

la monja colombiana Laura Montoya y Upegui (1874-1949), la mexicana Guadalupe García Zavala, conocida como madre Lupita (1878-1963) y 801 mártires italianos asesinados en 1480 a manos de los otomanos.





La ceremonia, que se celebrará en la

plaza de San

Pedro a las 2 de la mañana hora colombiana, contará con delegaciones oficiales de

Colombia, México e Italia,

así como con miles de fieles procedentes de los países de los nuevos santos y religiosas de las congregaciones fundadas por las dos monjas.









La fecha de canonización de las dos religiosas latinoamericanas y de los mártires italianos la fijó el papa Benedicto XVI el pasado 11 de febrero, en el mismo consistorio de cardenales en el que anunció que renunciaría al papado el 28 de febrero siguiente.









Laura de Jesús Montoya y Upegui

(Jericó, 1874-Belencito-Medellín, 1949), una maestra de escuela, defensora de los indígenas, escritora y mística, es la fundadora de la

Congregación de las Hermanas Misioneras de la Beata Virgen María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena

y será la primera santa colombiana.









El milagro que la llevará a los altares se verificó en la persona de un médico de Antioquia, Carlos Restrepo, que padecía un mal incurable y sanó de manera inexplicable para la ciencia tras encomendarse a la inminente santa.









La

mexicana Anastasia Guadalupe García Zavala

(Zapopán, 1878- Guadalajara, 1963), que tomó el nombre de María Guadalupe, es la cofundadora de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres.









Conocida como la "madre Lupita", ejerció como enfermera y se adaptó a una vida extremadamente sobria y en momentos de graves dificultades económicas para el hospital que regentaba no dudó en mendigar por las calles hasta solucionar los problemas para sustentar a los enfermos.









Le tocó vivir las primera décadas del siglo pasado, cuando la Iglesia católica fue perseguida en México. Desde 1911, tras la caída del presidente Porfirio Díaz, y hasta prácticamente 1936, la Iglesia fue perseguida por los revolucionarios Venustiano Carranza, Alvaro Obregón, Pancho Villa y sobre todo Plutarco Elías Calles, en el período más sangriento de 1926 a 1929.









En estos años de persecución, la Madre Lupita, según sus biógrafos, arriesgando su vida y la de sus compañeras escondió en el hospital a algunos sacerdotes e incluso al arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez.









No dudó en dar de comer y curar a los soldados que perseguían a la Iglesia y gracias a ello -subrayaron sus biógrafos- esos militares no sólo no molestaban a la congregación sino que hasta defendían a las monjas, dedicadas al cuidado de los enfermos.









La Madre Lupita murió con fama de santidad el 24 de junio de 1963, a los 85 años.









Actualmente las

Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres

cuentan con 22 casas en México, Perú, Islandia, Grecia e Italia.









El milagro por su intercesión que la lleva a los altares se produjo en la persona de Wictila Godoy Salas, quien sufrió un derrame cerebral y curó de manera inexplicable para la ciencia. La mujer asistirá mañana a la canonización.









El italiano Antonio Primaldo y 800 compañeros fueron asesinados por los turcos el 13 de agosto de 1480 en la ciudad sureña italiana de Otranto caída en manos de los otomanos, al negarse a abjurar la fe cristiana y convertirse.









La delegación colombiana la encabezará el presidente,

Juan Manuel Santos

, que acudirá junto a su esposa e hijos, y de la que también formará parte la canciller,

María Ángles Holguín, y el presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada.





Santos será recibido en audiencia el lunes, 13, por el papa Francisco y también se reunirá con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone.









La representación mexicana la presidirá Roberto Herrera, director adjunto de Asuntos Religiosos de la oficina de la Presidencia, y la esposa del Gobernador del Estado de Jalisco.









Por parte de la Iglesia colombiana asistirán, entre otros, el cardenal arzobispo de Bogotá Rubén Salazar, y Octavio Ruiz, secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización.









La iglesia mexicana estará representada por el cardenal arzobispo de Guadalajara y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, José Francisco Robles Ortega, y el purpurado y arzobispo emérito de esa archidiócesis, Juan Sandoval Íñiguez.