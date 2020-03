Joven lamió inodoro para cumplir un reto y ahora es positivo de Covid-19

Como parte del reto viral #coronaviruschallenge, muchos influencers debían subir a Tik Tok o a redes sociales diferentes actividades en las que podrían contagiarse del Covid-19 para precisamente desafiar al virus.

Le puede interesar: Mujer olvidó que estaba en videollamada de trabajo y fue al baño con la cámara prendida

El reto consiste en lamer o poner la boca en sitios y superficies sucias y llenas de virus y bacterias.

Uno de los jóvenes que se unió a esta tendencia, fue un muchacho que lamió un innodoro y que ahora, se convierte en una víctima del coronavirus pues se conoció que está infectado.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he's now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs