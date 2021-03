Condenado hombre señalado de acosar mujeres en Transmilenio

Este hombre tendrá que pagar una condena de cinco años y tres meses de prisión por el delito de acto sexual violento.

Según la Fiscalía el hombre cometía con planeación y sevicia sus actos dentro de los buses articulados. Con el fin que no lo denunciaran amenazaba a sus víctimas con un cuchillo que siempre guardaba en un costal.

En junio de 2019 Pérez fue capturado después de que una de las víctimas lo grabara con su celular.

Según la víctima, 'El Pulpo' la empezó a arrinconar, "de pronto mando la mano a mi entrepierna, yo quedé pasmada y los nervios me bloquearon, luego el tipo sacó un cuchillo pequeño y me lo mostró, insinuando que me quedara callada".