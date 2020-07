Ana Julia Torres, cuidadora de Júpiter, se mostró indignada por la cremación del león

Tras conocerse el dictamen forense que determinó que la muerte del león Júpiter fue causada por un fallo multisistémico provocado por una cardiopatía y otras afecciones de salud, Ana Julia Torres, la mujer que cuidó al animal durante 20 años, divulgó un video denunciando que el cuerpo del felino fue cremado sin su consentimiento.

Indignada, enseñó las bolsas en las que le fueron entregadas las cenizas del que llama su hijo.

“Me siento ofendida, agredida y violentada en mis derechos, cremaron a Júpiter y no me avisaron, no tuvieron en cuenta mis sentimientos, simplemente me llamaron para que fuera a recoger las cenizas. He preguntado porque no me llamaron y porque no me entregaron el cuerpo para yo sepultarlo si se lo había pedido a la Fiscalía, yo como su madre quería darle el último adiós”, dijo Ana Julia.

La directora y fundadora del Refugio Villa Lorena de Cali, cuestiona el proceder de las autoridades y asegura que el animal no podía ser cremado, pues aun no concluye la investigación que adelanta el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal de la Fiscalía.

"Yo quería hacerle otra necropsia porque no me quería quedar nada más con el resultado del Dagma y la Fiscalía, pero ahora no puedo, las evidencias desaparecieron", agregó Torres.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambientes (DAGMA), informó a través de un comunicado que "el procedimiento de cremación del cuerpo, se llevó a cabo según el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y Protección, para el manejo de cadáveres de animales y materiales contaminados en contexto de la pandemia, con una acción rápida para evitar riesgos a la vida las personas".

Jupiter murió en Cali el 18 marzo del año 2020, luego de ser trasladado desde el Zooparque Los Caimanes, ubicado en Buenavista, Córdoba, lugar donde fue remitido por el Dagma, que consideró que el refugio de Villa Lorena de Cali, donde vivió el león por casi 20 años, no cumplía con las condiciones establecidas por la ley.