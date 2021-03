Gobernador de Caldas responde a críticas por la construcción del Aeropuerto de Café

El Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, respondió a través de una carta a las críticas que se han generado alrededor de la construcción del Aeropuerto del Café, en el mes de abril del presente año.

La respuesta se originó después de las declaraciones entregadas a La W Radio por el exministro de Transporte, el caldense Germán Cardona, quien expresó que, “desafortunadamente yo creo que esa obra la están queriendo ejecutar de una forma absurda”.

El escrito inicia, "oía la discusión alrededor de la construcción del Aeropuerto del Café y pensaba que hace 50 años los cafeteros sueñan con esta obra y hoy por suerte me toca a mí como gobernador de Caldas defenderla.



Mi querido Julio quiero empezar contándole, anecdóticamente, que no fui parte de la campaña ni de la coalición del Presidente Duque para llegar a la Gobernación de Caldas pero si soy parte del equipo Nación – Región para reactivar los proyectos que generan empleo y que permiten que las regiones se desarrollen.



A propósito de esto y del reinicio de las obras de Aerocafé quisiera hacerle algunas precisiones para aclarar dudas que surgieron en su programa y que no me gustaría quedaran en el aire.



El Aeropuerto del Café dejó de ser una iniciativa regional y se ha convertido en un proyecto de interés nacional promovido por el Gobierno Central y bajo responsabilidad de la Aeronáutica Civil.

El 84% de los recursos para la Etapa 1 proviene del presupuesto nacional y el resto de las finanzas departamentales y municipales.

La Etapa 1 del Aeropuerto del Café que actualmente se desarrolla, por recomendación del validador UT AERTEC-KPMG, está siendo contratada mediante un esquema similar al de obra pública, pero su operación y mantenimiento será contratado mediante un modelo de Asociación Pública Privada (APP) de iniciativa pública, bajo la responsabilidad de la Región, en su calidad de propietaria del Aeropuerto del Café.

Este es el único aeropuerto del Eje Cafetero que podrá extender su pista a 2.600 m y 3.800 m, una vez las condiciones de demanda lo exijan, y esto podrá suceder mediante un modelo concesionado, previa validación de los estudios y diseños para estas etapas 2 y 3.



El rigor técnico con el que hemos trabajado junto con la Aeronáutica Civil para la consolidación del proyecto ha sido fundamental para los avances en la estructuración y diseño del proyecto y para devolverle la confianza a quienes lo veían perdido.



Dicho esto, sólo le puedo asegurar que los caldenses y en general la gente de la región del eje cafetero tiene ilusión que esta vez se haga realidad esta gran obra que permitirá abrirnos a horizontes más promisorios y nos colocará en el mapa de los destinos y negocios más apetecidos de Colombia.



Aprovecho esta ocasión para extenderle una invitación personal para que visite nuestro departamento, a su Manizales del alma, a esta región maravillosa, que tiene el mejor aroma del café y las mujeres más lindas y emprendedoras.



Es mi compromiso con mis ciudadanos corregir lo que, tal vez Laura Palomino dijo al cerrar la entrevista de mi estimado exalcalde de Manizales German Cardona, que ella no viene a mi Manizales porque no tiene como llegar, dígale que la espero en septiembre del 2023. (o en el reinicio de obras en abril)



Antes del COVID- 19 considere estratégica esta obra para activar el turismo y el desarrollo de la región, pero luego de un año de gobernar en medio de la peor crisis de la humanidad y de conocer la validación de los estudios y diseños por parte de la UT AERTEC - KPMG unas de las firmas más reconocidas del mundo en estos temas, la construcción del Aeropuerto el Café la considero definitiva para el país y la región", concluyó el mandatario de los caldenses.

Le puede interesar: Aeropuerto del Café no es solución estratégica para la Nación: Germán Cardona

Le puede interesar: La Personería de Manizales investiga 6 vacunas que contenían partículas negras