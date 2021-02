La solución que encontraron en R. Dominicana para los tradicionales coches en Cartagena

En diálogo con Sigue La W, Silvanh Riedl, secretario General del Clúster Turístico de Santo Domingo, comentó que este proyecto nació, en gran parte, porque los caballos “tenían que andar 20 kilómetros sin parar para llegar a la Ciudad Colonial y a veces pasaban el día entero sin parar”.

“Teníamos once caballos que eran muy maltratados, no descansaban”, explicó Riedl. Cuando la organización Clúster Turística de Santo Domingo empezó a estudiar la situación, se dio cuenta que debían proponer una alternativa “para no dejar a los cocheros sin trabajo, quienes dependen casi en su totalidad de este sustento”.

Para implementar el cambio, el secretario general de esta organización afirmó que “el tiempo depende del estado del carruaje, muchos estaban en pobres condiciones, por lo que había que invertir para repararlo. Encontramos una compañía local que usa tecnología italiana que ha implementado transportes eléctricos aquí” (en Santo Domingo, República Dominicana). Esta transformación “toma aproximadamente un mes. En cada rueda se instala un motor eléctrico y todo depende de la carga que va a recibir”.

Sobre la inversión financiera, Riedl resaltó que “es un proyecto ambicioso”, el cual se logró gracias a la “alianza entre el sector privado, como empresas privadas de restaurantes, hoteles y grupo de inversionistas; y el sector público, como el Ministerio de Turismo, el de Cultura, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Muchos se han emocionado sobre este proyecto, que combina la protección de los animales con la modernización de este sistema tradicional”. Cabe destacar que en la República Dominicana existe una ley de protección animal que impide el uso de caballos para cualquier tipo de transporte.

El pasado martes, en Santo Domingo se presentaron los carruajes eléctricos que circularán por la Ciudad Colonial de la capital de República Dominicana. Esto con el fin de alejarse de la tracción animal usada para manejar los carruajes debido a demandas sobre las precarias condiciones de los caballos. El Clúster Turístico de Santo Domingo es una de las organizaciones que impulsan este programa y cuenta con el apoyo del sector privado.

Por el momento, cinco de los once carruajes en total ya han sido completamente convertidos a este nuevo modelo. Los conductores de dichos vehículos podrán manejarlos una vez reciba la formación apropiada.