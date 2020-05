Secretaría de Educación responde a denuncias por cartillas ilegibles en Lorica

El viernes conocimos las quejas y denuncias del veedor del municipio de Lorica, Nelson González, según las cuales, en los colegios se están entregando unas cartillas poco legibles para la educación de los niños y que adicionalmente no se estarían entregando las raciones del programa de alimentación escolar PAE.

El secretario de educación de este municipio Miguel Torralvo habló en Sigue La W sobre este tema y dijo que "no existía acceso a la fotocopiadora, pero no es justificación, lo que sí hay que tener claro es que tenemos un proceso de suspensión de los recursos de calidad, lo que no nos ha permitido atender las necesidades del confinamiento".

"Estamos haciendo las correcciones, necesitamos que nos digan en qué sedes y cartillas de qué materias para revisar" señaló.