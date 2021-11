Foto: Back to the Future Trilogy / Facebook.( Thot )

Este miércoles 21 de octubre, Marty McFly (Michael J. Fox), llega al futuro viajando desde 1985. En el viaje, que se hace en el reconocido DeLorean, lo acompañan el Doc (Christopher Lloyd) y Jennifer (Elisabeth Shue).



Todo hace parte de la película “Volver al Futuro II” que se estrenó en 1989 e hizo parte de una trilogía que llevó al doc Emmett Brown y a Marty McFly a 1955, donde conoce a sus padres. También “volaron” hasta el lejano oeste, el año era 1885.



En el futuro, hoy nuestro presente, la película muestra ciertos avances tecnológicos que hoy están y otros que no. Por ejemplo, los drones, las videollamadas y la tecnología biométrica.



Acá los avances tecnológico que predijo la película.



Drones

En la película se ve un drone tomando una fotografía que luego sale publicada en el periódico “USA Today”. En esto, la trilogía atinó. Hoy esta tecnología tiene otras utilidades como vigilancia, grabación de series o películas, vigilancia, entre otros.



Videollamadas

Una de las escenas de la película muestra cómo se hacen llamadas desde pantallas gigantes. Ahora, todos los teléfonos inteligentes tienen esta opción, que también la maneja Skype o Facebook.



La patineta voladora

Esta patineta acompañó a Marty hasta 1885. La compañía de autos Lexus creó la “hoverboard”, una patineta que se desplaza sin tocar el suelo.



Tecnología biométrica

Esta tecnología se usa ahora para ingresas a ciertos lugares. Allí escanean huellas dactilares o iris. También es usado por seguridad en los teléfonos inteligentes como el iPhone 6 o el Samsung Galaxy S6.



Gafas inteligentes

En esto la película también acertó. En la película las gafas son usadas por los hijos de Marty y Jennifer y a través de ellas pueden ver videos y recibir llamadas. Hoy, esto sería como las Google Glass.



Cine holográfico

Aunque no han llegado a los cines, esta tecnología hoy es una realidad. En Japón se realizan conciertos con el holograma de Miku Hatsune.



Pepsi Perfect

Esta réplica de la Pepsi Perfect, gaseosa que pide Marty en una cafetería del futuro será sacada a la venta por Pepsi, peor solo en edición limitada. Saldrán al mercado 6.500 botellas.



De lo que no se ha inventado y aparece en la película están los autosvoladores, chaqueta ajustable, tenis autoajustables, el señor fusión.