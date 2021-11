ArtBo, Feria Internacional de Arte de Bogotá, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, presenta una nueva sección para su edición 11, que se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre en Corferias. A las tradicionales secciones que conforman el modelo único por el cual ArtBo se ha destacado como la feria de mayor impacto en Colombia y la de mejor calidad en América Latina, se suma Sitio: una iniciativa que busca abrirle espacio a formatos no convencionales que desbordan la forma del stand que tienen las galerías, y que además se convierte en la oportunidad para que la feria comience sus proyectos de expansión y descentralización del recinto ferial.



Este programa busca fomentar la generación de propuestas ambiciosas y experimentales para y en ArtBo, que permitan una mayor interacción y relacionamiento con el público asistente y que afecten o intervengan diferentes espacios de la feria. Sitio busca expandir el tipo de acciones y proyectos que se han mostrado en la feria, para abarcar un campo más amplio de las prácticas artísticas contemporáneas y permitir al público asistente el acceso a nuevos formatos. A través de este programa, la feria busca visibilizar estas prácticas y dinamizar el contexto artístico local, mostrando propuestas de mayor riesgo y experimentación. La generación de espacios para este tipo de propuestas no solamente permite acercar al público general, sino crear nuevos espacios de mercado que fomenten el coleccionismo de otros formatos en el país.



Veinte proyectos de galerías participantes en las demás secciones de la feria harán parte de la primera edición de Sitio. Obras de performance, video, instalación, happening, escultura y dibujo de gran formato, se podrán ver a lo largo de distintos puntos y momentos de la feria, haciendo de ArtBo una feria dinámica y en constante transformación. Esta primera apuesta por incluir nuevos formatos que en ediciones anteriores no habían podido ser exhibidos por las galerías, tuvo una gran acogida y desbordó las expectativas de solicitudes de participación.



Además de las obras que se presentarán en Corferias, el público bogotano también podrá ser testigo de dos intervenciones urbanas a cargo de Felipe Arturo y Leyla Cárdenas en el tradicional barrio Santa Fe y que también harán parte del proyecto interdisciplinario Calle22. Es así como Sitio también permitirá que ArtBo aumente su oferta artística al resto de la ciudad logrando llevar obras a otros puntos de Bogotá.



La muestra incluirá performances de artistas como Enric Fort Ballester de Josédelafuente o Mauricio Ianés de Vermelho; instalaciones de André Komatsu de Vermelho o Marcela Armas de Arróniz Arte Contemporáneo; o intervenciones de Juan Peláez de (bis) Oficina de Proyectos. La programación de video, compuesta por trabajos de François Bucher de Alarcón Criado, Pauline Boudry y Renate Lorenz de Ellen de Bruijne Projects, Juan Manuel Echavarría de Josee Bienvenu Gallery y Marcelo Galindo de Galería Nora Fisch, se hará en un espacio donde cada obra tendrá un día completo de proyecciones continúas.



Esta es la lista completa de los artistas y galerías participantes en Sitio:



1. Enric Fort Ballester

Performance

Galería: Josédelafuente, Santander



2. Mauricio Ianés

Acción / performance

Galería: Vermelho, Sao Paulo



3. André Komatsu

Instalación

Galería: Vermelho, Sao Paulo



4. Felipe Arturo

Intervención Urbana

Galería: Instituto de Visión, Bogotá



5. Leyla Cárdenas

Intervención Urbana

Galería: Casas Riegner, Bogotá



6. Irina Kirchuk

Instalación

Galería: Slyzmud, Buenos Aires



7. Juan Sebastián Peláez

Intervención

Galería: (bis) Oficina de Proyectos, Cali



8. Manuela Viera Gallo

Intervención/Dibujo de gran formato

Galería: Y Gallery, Nueva York



9. Franco Vaccari y Alessandra Spranzi

Video

Galería: P420, Bolonia



10. Marcela Armas

Instalación interactiva

Galería: Arróniz Arte Contemporáneo,

México D.F.



11. Luz Ángela Lizarazo

Instalación

Galería: Eduardo Fernandes, Sao Paulo



12. Jaime Davidovich

Instalación

Galería: Henrique Faria, Buenos Aires



13. Carlos Alfonso

Happening

Galería: Sketch, Bogotá



14. Graciela Sacco

Intervención urbana

Galería: Rolf Art, Buenos Aires



15. Adriana Marmorek

Instalación

Galería: Nohra Haime Gallery, Nueva York



16. Fran çois Bucher

Video

Galería: Alarcón Criado, Sevilla

Pauline Boudry y Renate Lorenz Video

Galería: Ellen de Bruijne, Ámsterdam



17. Juan Manuel Echavarría

Video

Galería: Josée Bienvenu Gallery, Nueva York



18. Marcelo Galindo

Video

Galería: Nora Fisch, Buenos Aires