84 galerías de 33 ciudades del mundo harán parte de ArtBo 2015

La muestra elegida por el Comité de Selección para la sección Principal, reúne galerías establecidas y reconocidas internacionalmente, galerías emergentes y galerías con propuestas de vanguardia.



Catalina Lozano y Manuela Moscoso serán las curadoras de la muestra de Proyectos “Fundirse con la luz, hacerse uno con el polvo”, que reúne 15 obras de artistas representados por una galería, que cuestionan la relación entre forma y fondo e individuo y contexto. Bogotá, septiembre 16 de 2015.



Un total de 84 galerías de 33 ciudades del mundo participarán en esta edición de ARTBO, Feria Internacional de Arte de Bogotá, de las cuales 69 estarán en la sección Principal y 15 harán parte de Proyectos. Los espacios participantes son el resultado de una cuidadosa selección que asegura una muestra refrescante y diversa, que equilibra lo establecido con lo emergente, y que reúne obras de medios tan variados como pintura, escultura, fotografía, instalación y registros de performance.



Este equilibrio asegura que la feria mantenga su cuidadoso modelo que se enfoca en la calidad, y que la ha consagrado como el evento de artes plásticas de más alto impacto nacional y una feria sin igual a nivel mundial. La presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, afirmó que “la entidad le apuesta desde hace 11 años al fortalecimiento de las industrias culturales y creativas, ofreciendo acompañamiento para el mejoramiento de su competitividad y apoyando la circulación de las mismas, para hacer de ellas una industria con alto potencial económico”.



Sección Principal La sección Principal cuenta con una sólida oferta, a través de la participación de galerías de ciudades como Ámsterdam, Berlín, Bogotá, Bolonia, Buenos Aires, Cali, Caracas, Ciudad de Guatemala, Guadalajara, Guayaquil, Houston, La Habana, Lima, Londres, Los Ángeles, Madrid, Medellín, México D.F., Miami, Milán, Montevideo, Nueva York, París, Río de Janeiro, Santa Cruz de la Sierra, Santander, Santiago de Chile, Sao Paulo, Sevilla, Stuttgart, Valencia, Vigo y Zúrich.



Dentro de esta selección es destacable la llegada de 19 nuevas galerías, así como la presencia por primera vez en la feria de países como Guatemala y Uruguay. Estos dos últimos países completan la selección de 45 galerías latinoamericanas dentro las que se destacan 15 colombianas.



Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos y Perú son los países que más representación tendrán en esta edición de ARTBO. Este año el Comité de Selección compuesto por directores de destacadas galerías a nivel mundial y encargado de elegir a las galerías participantes en esta sección está conformado por Elba Benítez de Galería Elba Benítez (Madrid, España), Eduardo Brandao de Vermelho (Sâo Paulo, Brasil), Ignacio Liprandi de Ignacio Liprandi Arte Contemporáneo (Buenos Aires, Argentina), Beatriz López de Instituto de Visión (Bogotá, Colombia), Alex Mor de mor-charpentier (París, Francia – Bogotá, Colombia) y María Eugenia Niño de Galería Sextante (Bogotá, Colombia), quienes escogieron las propuestas de mejor calidad y mayor diversidad para ofrecer una muestra amplia y equilibrada que reúne una oferta de lo mejor del arte moderno y contemporáneo con una selección de galerías que responde al pulso actual del arte a nivel mundial.



En la sección Principal participan algunas de las galerías más reconocidas a nivel mundial como: Galerie Barbara Thumm y Galerija Gregor Podnar de Berlín; Luciana Brito Galeria y Luisa Strina de Sao Paulo; Maisterravalbuena y Moisés Pérez de Albéniz de Madrid; Ruth Benzacar Galería de Arte y Henrique Faria de Buenos Aires; Prometeo Gallery de Milán; Galerie Peter Kilchmann de Zúrich; Josée Bienvenu y Leon Tovar de Nueva York; y Sicardi Gallery de Houston. Participan también galerías emergentes como Arredondo \ Arozarena de México D.F.; NoMÍNIMO de Guayaquil y SlyZmud de Buenos Aires, junto a galerías con propuestas de vanguardia que representan algunas de las propuestas más atrevidas de la feria, entre ellas Alarcón Criado de Sevilla; espaivisor de Valencia; Document Art de Buenos Aires; Galeria Jaqueline Martins de Sao Paulo P420 de Bolonia; y Proyectos Ultravioleta de Ciudad de Guatemala.



Estas galerías comparten una preocupación por integrar a su modelo comercial programas de investigación, desarrollo de artistas y creación de proyectos in situ, lo que las lleva a ser referentes artísticos en sus lugares de origen y a nivel internacional. Proyectos Dos de las curadoras más visionarias y con mirada más refrescante de la escena latinoamericana, Manuela Moscoso y Catalina Lozano, fueron las encargadas de seleccionar los 15 proyectos de artistas, representados comercialmente por una galería, que participan en esta sección. Reunidos en la muestra “Fundirse con la luz, hacerse uno con el polvo”, estas obras de arte que reflexionan sobre la relación entre forma y fondo e individuo y contexto, son proyectos que contrastan o relacionan estas ideas como un intercambio complejo entre lo general y lo específico. Los artistas seleccionados cuestionan las ideas que simplifican, en una división dual, la relación del fondo como un elemento neutro en contraposición a la acción de la figura humana.



Dentro de los trabajos que se verán en Proyectos se podrán encontrar pinturas que desbordan el formato bidimensional y se convierten en piezas tridimensionales escultóricas, tejidos naturales usados con técnicas post-industriales, videos que refutan la visión que se tiene del paisaje latinoamericano desde Estados Unidos o Europa y objetos que retan los límites del espacio al plantear la pared a la vez como límite y como objeto.



La muestra de este año se arriesga por propuestas de artistas y galerías más frescos y emergentes que en años anteriores, la muestra apuesta a la vez por nuevas voces y artistas que ya han ganado reconocimiento dentro y fuera de sus países, entre esos se encuentran artistas como la francesa Carolina Achaintre representada por la galería Arcade de Londres, la estadounidense Shana Moulton representada por Crèvecoeur de París, y la holandesa Falke Pisano representada por Ellen de Bruijne Projects de Ámsterdam.



La lista de artistas la completan los mexicanos Moris (Israel Meza Moreno) y Javier Barrios, el argentino Osías Yanov, las colombianas Monika Bravo y Ana María Millán, el argentino Eduardo Costa, los brasileros Carlito Caravalhosa y Rafael RG, los peruanos Juan Tessi y Juan Diego Tobalina, el cubano Wilfredo Prieto y el español David Ferrando Giraut, Por primera vez vienen a Colombia a través de su participación en Proyectos, galerías de la talla de Arcade de Londres, Crèvecoeur de París, Ellen de Bruijne Projects y Annet Gelink de Ámsterdam, y Nara Roesler de Sao Paulo; así como galerías con propuestas y formatos refrescantes como 80m2 Livia Benavides de Lima, Arróniz Arte Contemporáneo de México D.F., (bis) Oficina de Proyectos de Cali, Galería Bacelos de Vigo, Instituto de Visión de Bogotá, Miau Miau y Cosmocosa de Buenos Aires, Sé de Sao Paulo y Páramo de Guadalajara. Sobre las curadoras Catalina Lozano Colombiana.



Curadora independiente y escritora. Sus intereses investigativos y práctica curatorial están enfocados en los relatos menores que cuestionan los discursos históricos dominantes.



En el 2014 hizo parte del equipo artístico de la 8va Bienal de Berlín y fue una de las curadoras de la sección Present Future en Artissima.



Ha trabajado con instituciones y espacios de arte contemporáneo como Gasworks, FRAC Lorraine y Casa del Lago. Manuela Moscoso Colombo-ecuatoriana. Recientemente fue nombrada curadora del Museo Rufino Tamayo en México D.F. donde trabaja actualmente. Su práctica curatorial se interesa por la generación de investigaciones, obras comisionadas y exhibición. Es cofundadora de los espacios independientes los29enchufes y Rivet.



En el 2014 fue curadora adjunta de la 12 Bienal Internacional de Cuenca y curadora de Solo Projects para ARCOmadrid; en 2013 fue co-curadora de la Queens Biennial. Ha trabajado con instituciones y espacios de arte contemporáneo como CA2M, The Queens Museum y Museo de Arte do Rio.