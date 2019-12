María Fernanda Aristizábal relata cómo fue su camino para convertirse en Señorita Colombia

En diálogo con La Hora del Regreso, María Fernanda Aristizábal, la nueva señorita Colombia, habló sobre su preparación para postularse en el Concurso Nacional de Belleza: “Yo tomé la decisión en julio de este año, a principio de año empecé a hablar con las personas del Comité de mi departamento Quindío y me dijeron todos los requisitos, desde pequeña me había gustado el tema porque mi familia me había metido en ese mundo”.

Sobre cómo es el funcionamiento de este concurso, Aristizábal dijo que: “Es un proceso físico, mental y espiritual, uno se tiene que preparar para todas los ámbitos porque es una plataforma en donde tienes las críticas de todos encima”.

Por otro lado, Aristizábal aclaró que: “El concurso si tiene sus cosas de que tenemos que mantener las medidas con las que ganamos el reinado, pero nunca me han llamado a decirme que tengo que bajar de peso”.

En cuanto a las rivales que tuvo que enfrentar por la corona, la colombiana dijo que: “Realmente nos llevamos muy bien todas, pero las fuertes eran San Andrés, Norte de Santander y Región Caribe”.

Siguiendo con la entrevista, la comunicadora social también habló sobre lo más difícil de ser reina del país: “Tener una agenda tan apretada y saber llevar todos los tiempos y la puntualidad”.