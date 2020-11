Rindieron homenaje a Carlos Alberto Maldonado “Cochembo”, muralista y pintor del cemento

Carlos Maldonado, maestro de obra y pintor del Municipio de Venecia, en el Suroeste antioqueño, recibió un homenaje por parte de la Fundación ‘ParaConstruir’ y la Alcaldía de Venecia, Antioquia, por sus más de veinte años de carrera artística, durante los cuales ha incorporado una técnica única en Colombia, que une el alto relieve en cemento y el muralismo con pintura acrílica.

El maestro Maldonado es un pintor empírico, “no tengo ningún diploma, esto es un don que el Señor me dio”, asegura este querido vecino de Venecia que convirtió su casa en verdadero museo, “hace unos veinte años empecé a plasmar todo en mi casa, usé las paredes como lienzo y fue muy difícil porque mi esposa no estaba muy convencida de lo que era capaz de hacer, luego cuando vio mi talento fue la primera en apoyarme”, señala.

Cuando las personas empezaron a ver sus obras no creían que él era el autor, “pues me conocían como trabajador de la construcción, maestro de obra, y pensaban que pagada para que hicieran esas pinturas en mi casa, incluso yo mismo me sorprendía de las cosas que conseguía con el pincel y con el cemento en los alto relieves”, expresa.

Con el objetivo de que la obra del maestro Carlos Maldonado sea conocida en el mundo entero, el reconocimiento se hizo el jueves 19 de noviembre, a través de Facebook Live.

