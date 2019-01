Juan Pablo Bieri presentó su renuncia a la gerencia de RTVC

A través de su cuenta de Twitter, el gerente de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Juan Pablo Bieri, puso a disposición del presidente Iván Duque su cargo. “Con la conciencia tranquila y la frente en alto, espero que la verdad cabalgue más rápido que las injurias y las calumnias”, dice la comunicación.

He puesto a disposición del Sr Pte de la República @IvanDuque el cargo de Gerente de @RTVCco. Con la conciencia tranquila y la frente en alto, espero que la verdad cabalgue más rápido que las injurias y las calumnias. Seguimos! pic.twitter.com/W2VlUj6cmx — Juan Pablo Bieri (@jpbieri) January 24, 2019

Esta decisión se produce luego de que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) revelara que Bieri ordenó censurar el programa “Los puros criollos” por las opiniones de su presentador, Santiago Rivas, en contra de la Ley TIC impulsada por el Gobierno.

A través de un comunicado, la Flip manifestó su rechazo al caso de censura y como prueba, divulgó un audio de casi 14 minutos de duración, grabado el 6 de diciembre de 2018.

En esta grabación, se escucha a Bieri ordenar no solo el retiro inmediato de la emisión del programa sino la alteración de los planes de lanzamiento previstos para su quinta temporada (que sería emitida en horario central), para que saliera al aire en horas de la madrugada a finales del mes de marzo.

En una parte de la grabación se escucha a Bieri decir lo siguiente: “Lo cambiamos de horario. Matamos la producción. Lo ponemos tres de la mañana, no tengo ni idea, pero no puede ser, él no sabe, digamos no tiene ni idea de lo que está diciendo, y segundo se está burlando del Estado”.

La polémica se produjo luego de que en el mes de diciembre, Rivas criticó en el programa de La Pulla, del diario El Espectador, el proyecto de ley de modernización del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

Posteriormente, el programa “Los puros criollos” fue retirado de la parrilla de Señal Colombia y el argumento que se utilizó en su momento fue que se estaban repitiendo episodios de temporadas anteriores, los cuales se encuentran disponibles en la página web del canal.

Esto fue lo que Bieri respondió a La W el pasado 8 de diciembre, asegurando que se trató de una decisión de gerencia y de que “no hacemos política en los medios públicos”: