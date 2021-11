Orgullosa joven cuenta que se graduó de abogada tras pagarse sus estudios siendo obrera

La historia de esta joven que se graduó de abogada luego del sacrificio que tuvo que hacer de estudiar y trabajar al tiempo como albañil, ya que no tenía los recursos necesarios para dedicarse completamente a su educación, se volvió viral en Internet.

La mujer se llama Magali Giménez Bogarín y es oriunda de Asunción (Paraguay) y escribió su historia en su perfil de Facebook, logrando más de 3.000 likes, más de 600 compartidos y alrededor de 600 comentarios felicitándola por su logro.

“Muchos no saben esta parte de la historia, pero hace 6 años atrás esto parecía algo inalcanzable, mucha gente incluso llego a decirme que no iba a poder concretarlo”, escribió la joven en su publicación y agregó que, pese a las malas vibras, no renunció a su sueño y decidió luchar por él.

“Todavía viene a mi memoria aquel día en que tenía que pagar la primera cuota de mi matricula y no sabíamos cómo íbamos a lograr pagar esa suma. Como mi papá es albañil decidimos que, para poder alcanzar esa suma, él no iba a meter ayudante y yo decidí ayudarle en aquella obra”, aseveró.

De acuerdo con su historia, ella y sus hermanos trabajaron por meses en la obra para lograr pagar la matrícula de la universidad y complementó diciendo: “Hoy solo tengo gratitud con mi familia y con todas esas personas que se convirtieron en ángeles en mi vida para que hoy pueda ser oficialmente una abogada”.

“No puedo negar que tuve muchos obstáculos en mi camino que hoy le dan a este día el sabor más glorioso que pudiera tener. Sin más solo en estas 6 imágenes quiero dejar un precedente que refleja todo este proceso que no solo yo sino muchos jóvenes pasamos en busca de nuestros sueños. Solo puedo decirte a vos que no te rindas y que el que persevera alcanza”, enfatizó Magali.