“No salió como esperaba”: Juan Diego Alvira contó su mala experiencia al implantarse cabello

El presentador de Noticias Caracol fue tendencia en las redes sociales luego que varios internautas difundieran de manera masiva una fotografía en la que el cabello del periodista lucía distinto.

En la imagen se podía observar que su pelo tenía un aspecto más oscuro, más abundante y excesivamente brillante. En redes sociales varios cibernautas aseguraron que Juan Diego Alvira habría salido a presentar el noticiero con un peluquín puesto.

Tras estas afirmaciones, el ibaguereño cortó de raíz toda duda y confirmó que durante esos días se encontraba en recuperación luego de someterse a un procedimiento estético en el que se implantó cabello.

Alvira reveló en ‘Día a día’ que aprovechó sus vacaciones de agosto para hacerse unos retoquitos que creyó necesarios, pero contó con la mala fortuna que su recuperación no transcurrió en el tiempo señalado y tuvo que incorporarse a su labores, con todo y la mala imagen que provocaba el procedimiento.

“Estaba de vacaciones, me rapé y, bueno, me hice un implante de pelo en la parte de las entradas (…) resulta que hice mal el cálculo. Cuadramos que tenía que ser como 10 días mínimo para que el pelo creciera un poquito y tapara, pero estaba tan rapado que no fue así”, indicó.