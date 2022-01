En un “ring de boxeo” se convirtió un bus de Transcaribe en Cartagena

La confrontación entre el conductor y el pasajero se habría generado por el no uso del timbre para solicitar la parada. Crédito: Foto/archivo Transcaribe

Un hecho de intolerancia fue protagonizado por un pasajero y un conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena (SITM) Transcaribe.

Los dos hombres se fueron a los golpes en el interior del vehículo, mientras que los demás ciudadanos que iban a bordo observaron atónitos el hecho que se conoció gracias a un video que circuló a través de cadenas de WhatsApp.

En el video quedó registrado la confrontación entre el conductor y el pasajero, quienes convirtieron el bus en un “ring de boxeo”.

María Claudia Peñas, gerente de Transcaribe rechazó el enfrentamiento, al tiempo que informó que, de manera preventiva, el certificado de idoneidad del conductor involucrado fue suspendido, por lo que el trabajador provisionalmente quedó por fuera de la operación de los buses del sistema.

También manifestó que, por respeto al debido proceso, se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. “El sistema de todos los cartageneros rechaza de manera contundente estos actos de intolerancia y de violencia en la ciudad”, puntualizó.

Consulte además: Intolerancia y sicariato están colocando los muertos en Cartagena, advierte COSED

En las últimas horas se conoció una declaración del conductor implicado en el hecho de intolerancia, quien afirmó que la confrontación con el pasajero se generó luego que éste no solicitara a tiempo, a través del timbre, la parada en uno de los puntos de subida y bajada del bus.

“El hombre se ofuscó y comenzó a insultarme. Se acercó donde me encontraba sentado para agredirme en mi integridad física, lo que hizo que me levantara de mi sitio y me defendiera como pude”, expresó el conductor, identificado como Ernesto Barrios Guerrero, quien además aseguró que el pasajero con el que se fue a los golpes, sería un trabajador de la Alcaldía de Cartagena.