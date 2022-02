La reparación ha sido irrisoria por parte de los victimarios: Duque

Desde La Haya, el presidente Iván Duque se refirió a los señalamientos que hicieron los integrantes del Partido Comunes en los que aseguran que el Estado no está haciendo la reparación a las víctimas de manera adecuada.

“El Estado no solamente ha extendido la Ley de víctimas, ha avanzado en reparaciones individuales y colectivas. Si no que también es claro que hay una información que es absolutamente indiscutible y es que los aportes para la reparación por parte de los victimarios ha sido irrisoria y por lo tanto tiene que hacer su valoración la Justicia Transicional. Pero las cifras de la Fiscalía desde hace varios años son bastante elocuentes de que los aportes para la reparación por parte de los victimarios no guardan la mínima proporción con su responsabilidad”, argumentó Duque.

A esto, el Jefe de Estado añadió que, los principios de verdad tiene que ser rápida, la justicia tiene que haber sanción de manera proporcional a la luz del Derecho Internacional y la reparación tiene que ser económica, moral y material y sobre esos principios se cimienta la no reparación”.

Finalmente, Duque indicó que “los colombianos esperamos que los victimarios realmente aporten, si no aportan eso constituye un verdadero incumplimiento”.