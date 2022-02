Vargas Lleras asegura una vez más que no será candidato presidencial

Luego que se conocieran versiones que aseguraran que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras sería candidato a la Presidencia de la República por Cambio Radical, él mismo salió a desmentir esta información a través de su cuenta de Twitter y en los que nombra al candidato al senado David Luna, quien afirmó que Lleras sí regresaría al ruedo.

“@lunadavid no es cierto que yo a usted lo vea todos los días. No es cierta su afirmación, que yo esté listo para lanzarme, usted sabe bien lo que pienso. Tenga el mínimo respeto con la decisión que tomé.” Y agregó, “@lunadavid no todo vale para figurar en medios”.

En un tercer trino, Lleras dijo, “@lunadavid acepto sus excusas. Le pido aclarar en medios que fue lo que quiso transmitir exactamente”.