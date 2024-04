“Paradoja triste que proceso para elegir jueces esté plagado de injusticias”: concursante

¿Qué pasará con el concurso para jueces y magistrados? Un juez admitió la tutela que advierte irregularidades y decretó suspensión provisional buscando subsanar posibles errores.

Las quejas, advertidas por La W, advierten que los 3.000 abogados concursantes se enfrentan a miles de páginas de lectura semanales, instrucciones poco claras, preguntas imprecisas y ausencia de espacios pedagógicamente robustos.

En diálogo con Sigue La W, la abogada y concursante Laura González explicó las irregularidades del proceso que completa siete años sin llegar a buen término:

“No estamos cuestionando el nivel de exigencia porque los colombianos se merecen jueces bien formados, pero estamos pidiendo garantías. Es una paradoja muy triste que justamente el concurso para elegir a quienes vamos a impartir justicia esté plagado de injusticias (...) La primera prueba de conocimientos tuvo que ser repetida, llevamos 7 años, este es un tema de relevancia nacional porque mientras no se elijan los jueces a través del mérito, no vamos a tener a jueces autónomos e independientes y la labor de los jueces es muy importante porque ellos son los que defienden la democracia”.

La abogada González aseguró que la Rama Judicial ha desconocido sus propias reglas de juego.

“Se deben enseñar ocho programas y luego hay un examen. Por improvisación la Rama en lugar de hacer esto decidió concentrar la evaluación en dos jornadas 16 horas de evaluación lo cual desconoce por completo las reglas del juego y además de esto en unas condiciones muy adversas porque no solamente el material de lectura es extenso, es que no hay claridad sobre el material de lectura que va a ser evaluado”, afirmó.

“Esta es la hora en la que la Rama sigue cambiando los datos sobre las lecturas obligatorias, sobre las diapositivas y ni siquiera lo divulgan sino porque alguien lo advierte en grupos de WhatsApp, hay falta de transparencia. Además, la Rama intentó hacer un piloto de la evaluación el pasado domingo a través de la plataforma y fue fallida porque la plataforma no soportó la cantidad de discentes. No hay garantías”, advirtió una de las 3.000 personas que están en concurso y aspiran a ser jueces y magistrados nombrados por mérito en Colombia.