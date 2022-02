Novelón por reubicación de funcionario para coordinar la Oficina de la Mujer

Un verdadero novelón se vive en la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de la Alcaldía de Cartagena, por cuenta de la reubicación de un funcionario, de carrera administrativa, para la Coordinación de la Oficina de Asuntos para la Mujer.

Desde hace 5 meses se registra este conflicto, debido a que el Secretario Miguel Ángel Correa considera que el empleado público Edwin Puello no cumple con el perfil requerido, al no tener éste formación en asuntos de género. Sin embargo, el funcionario afirma que posee las capacidades para el cargo en mención, debido a que es el titular del puesto en conformidad con un concurso de mérito del que resultó ganador en el año de 1997.

Al ser consultado por W Radio, el funcionario objeto de la discordia manifestó que inicialmente fue empleado en la Secretaría de Participación, donde ingresó como Coordinador de la Unidad de Formación y Capacitación. Indica que dicho puesto, años posteriores, fue homologado a Jefe de Sección y luego a Profesional Especializado Código 222, Grado 41.

Señala que salió de la Alcaldía de Cartagena en el 2001, debido a que el puesto por el que concursó y ganó, fue suprimido; pero una decisión judicial ordenó su reintegro, siendo asignado a la Coordinación de la Oficina de La Mujer. Sin embargo, las funciones propias del cargo no estaban relacionadas con el puesto inicial que ocupaba, por lo que fue reubicado en un puesto similar en la Secretaría de Planeación.

Allí estuvo por más de 9 años, hasta que en el 2021 recibió una notificación por vía SECOP sobre su reubicación nuevamente a la Secretaría de Participación, para el cargo donde fue asignado tras su reintegro a la Alcaldía de Cartagena, según consta el Decreto 1020 del 17 de septiembre del 2021, expedido por María Eugenia García, Directora Administrativa de Talento Humano del Distrito.

Puello manifiesta que se puso a disposición Correa, pero éste desde el pasado 8 de octubre de 2021 y a la fecha, le ha impedido ejecutar sus funciones; pasando por alto el Oficio AMC-OFI-0135595-2021, de fecha del viernes 29 de octubre de 2021, donde la Dirección Administrativa de Talento Humano le indica que es él el empleado público que “accedió por mérito a este empleo”.

Expresa que el Secretario, con su proceder, demuestra su desconocimiento con las normas que rigen en el sector público, advirtiendo además que Correa estaría actuando irregularmente, al parecer, con intenciones de favorecer a una persona conocida y quien sería la que actualmente está en el puesto. Además, señala que Correa lo ubicó en otro puesto dentro de la Secretaría, el cual no responde a los lineamientos del Manuel de Funciones y que se ha abstenido de ejecutar alguna actividad encomendada, porque podría esto acarrearle “un problema de carácter disciplinario al omitir mis funciones y estar haciendo las que no me corresponden”.

Si bien la competencia de género no la cumple, pues no estaba incluida en el puesto al que concursó, Puello acota que existe al interior de la Alcaldía el Plan Institucional de Capacitación, a través del cual se forman a los servidores públicos del Distrito para que desempeñen a cabalidad las funciones propias del cargo, pero al no brindársele esta posibilidad, tomó por su cuenta la formación demandada.

Todo esto, ha motivado al funcionario público a interponer las respectivas acciones judiciales, que actualmente cursan ante juzgados en la ciudad y con las que busca el amparo de los derechos fundamental a la Igualdad, al Trabajo en condiciones dignas y justas, y al Debido Proceso. Además, con apoyo del Sindicato de Trabajadores del Distrito radicará recursos ante la Fiscalía, Procuraduría, Personería Distrital y la Comisión del Servicio Civil.

“El tema no es solamente por cuestiones de género, hay que tener conocimiento en administración pública, presupuesto, planes de acción y planes de inversión, gestión pública, evaluación de proyectores, indicadores de calidad, y demás donde poseo la formación porque cuento con las debidas certificaciones y diplomas”, afirmó Puello.

Responde el Secretario de Participación

Miguel Ángel Correa, secretario de Participación y Desarrollo Social de la Alcaldía de Cartagena, manifestó a W Radio que, en el caso del funcionario público, éste viene de un puesto cuyas funciones no corresponden al perfil que se solicita para la Coordinación de la Oficina de la Mujer, aclarando que en ningún momento su posición ha sido que dicho puesto sea, única y exclusivamente, asumido por una mujer.

Señala que, si bien, él solicitó a la Dirección Administrativa de Talento Humano una certificación frente a la falta de personal de planta para el cargo en mención, al conocer la hoja de vida y trayectoria laboral de Puello, observó que éste no compagina con el cargo, debido a que se trata de un economista y en la dependencia de gobierno donde se encontraba laborando, desempeñó funciones relacionadas con procesos de calidad.

“Yo le expresé que por su experiencia y por lo que venía desempeñando en la Secretaría de Planeación, era mejor ubicarlo en el área de Proyectos Productivos desde el cual podía ayudar a la formulación de proyectos en beneficio de la mujer, pero se ha rehusado afirmando que a él lo mandaron para ser el coordinador de la Oficina de la Mujer”, apuntó.

Rechazó los señalamientos de intereses personales con respecto al encargo de la persona que está actualmente en el área en disputa, asegurando que quien está en el puesto es también de planta. Sostuvo que su proceder se ha ajustado a las directrices que ha recibido desde la Dirección Administrativa de Talento Humano y que acatará la decisión judicial que se emita, producto del proceso que cursa por este conflicto.

“Aunque no esté de acuerdo con su perfil, yo acataría esa directriz”, resaltó Correo, quien espera que desde Talento Humano de la Alcaldía se revisen las funciones de Puello, y que se puedan realizar los cambios en las mismas, permitiendo de esta manera superar el conflicto existente.

Es pertinente destacar que W Radio conoció que sobre esta situación se radicaron las respectivas quejas, que están siendo objeto de estudio por la Oficina Asesora de Control Interno y en la Oficina Asesora de Control Disciplinario, de la Alcaldía de Cartagena.