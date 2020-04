Arriendos comerciales: la pesadilla de los emprendedores en la emergencia del COVID-19

El pago de los arriendos se ha convertido en la pesadilla de los emprendedores en medio de la emergencia por COVID-19 pues aunque no pueden abrir y no generan ingresos, la factura para pagar el arriendo e incluso la administración sigue llegando normalmente y los empresarios no tienen cómo pagarlos.

Sigue La W evaluó la situación de los Centros Comerciales y los locales dentro de estos durante la cuarentena y habló con varios empresarios que están sufriendo para pagar los arriendos.

Patricia Vélez, dijo que "hay centros comerciales de unipropiedad y ellos quizás son más conscientes (...) creo que el Gobierno hizo mal en involucrarse en estas relaciones"

Por su parte, Yansen Estupiñán, líder de comerciantes del Gran San, destacó que "sabemos que muchas personas hicieron una inversión para tener flujo de caja y viven de eso mensualmente".

"Entendemos que la vida de los establecimientos comerciales son los inquilinos, ellos son quienes dan el goodwill al negocio" añadió.