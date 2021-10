Artículo en proyecto de descuentos en SOAT tiene en vilo a escuelas de conducción

Este jueves se metió ‘en Kamila de 11 varas’ el proyecto de ley aprobado en último debate que da descuentos en el SOAT a quienes no se accidenten.



Resulta que ya hay alertas sobre el artículo que prorroga automáticamente, por dos años más, las licencias de conducción que vencen en enero del próximo año.



Al Congreso de la República llegó una comunicación de la Federación Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística en la que expresa grandes preocupaciones sobre esta medida pues considera que es ineficiente, que no es consecuente con la realidad del país, en materia de seguridad vial, y que desconoce los efectos negativos que puede ocasionar.



En la carta, el gremio explica que cuando se renueva una licencia de conducción se evalúan las condiciones de salud del conductor, como la coordinación motriz, las aptitudes físicas y mentales, entre otras, las cuales tienen que ser controladas periódicamente para asegurar que a los conductores no se les haya deteriorado la salud o que no presenten alguna deficiencia que les impida seguir conduciendo.

Le puede interesar:

Por eso, la federación considera que la extensión automática de las licencias de más de 4’700.000 colombianos no tiene argumentos técnicos en materia de salud, que su implementación sería un gran error y un grave detrimento de la seguridad vial, de la salud pública y del derecho a la vida.



La invitación que le hizo al Congreso es a que sea responsable y tenga en cuenta estas preocupaciones en la conciliación del texto del proyecto en el Senado y en la Cámara de Representantes.