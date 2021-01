¿Cómo funcionará la movilidad en este puente de Reyes?

En entrevista con W Radio, la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, informó la forma en que funcionará la movilidad en sus distintos sectores durante el puente de Reyes, teniendo en cuenta las diferentes medidas restrictivas que se vienen adoptado por las autoridades para hacerle frente al aumento en los contagios de COVID–19, allí la funcionaria manifestó que la cartera y todas sus entidades adscritas trabajan para asegurar a los colombianos una plena y excelente movilidad.

Frente al plan retorno de este fin de semana, Valderrama dijo “muchas personas pues no se están movilizando de manera que el número no será el mismo que tradicionalmente en años anteriores hemos tenido, no obstante sí hay que decir que hay movilidad en este momento alrededor de todo el país, la reactivación económica si se ha sentido, el fin de semana pasado se movilizaron más de 3.600.000 vehículos y se logró controlar muy bien, de hecho vamos a continuar teniendo conjuntamente con la Policía de Tránsito y Transporte más de 7.000 uniformados alrededor de todo el territorio nacional, 350 puestos de control de la Ditra y en adición pues todas las autoridades del sector que he mencionado estamos en todo el territorio acompañado en las vías a todos los que se vayan a movilizar”.

En cuanto a quienes necesiten movilizarse de un municipio a otro, el Ministerio de Transporte dejó claro que podrán hacerlo sin ninguna restricción, al igual que para hacer efectivo paquetes turísticos que ya se habían adquirido con antelación al puente de Reyes, eso sí recomendando que este tipo de trayectos se hagan bajo el más estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, añadiendo que cada viajero deberá tener en cuenta los diferentes horarios que hay en el territorio nacional con sus respectivas restricciones para evitar afectaciones al momento de emprender sus recorridos.

Le puede interesar:

Por el lado del aeropuerto El Dorado de Bogotá, la viceministra Valderrama, recordó que este tendrá pleno funcionamiento en los siguientes días y que como tal se tienen programadas para operar 106 rutas domésticas y 56 internacionales, esperando que viajen más de 200 mil personas. En cuanto a las personas que necesiten ir de sus puntos de partida a los distintos aeropuertos del país o necesiten salir de estos para sus puntos de destinos, se aseguró que, en caso de encontrarse con algún punto de control dispuesto en cualquier ciudad, los viajeros tendrán que enseñar sus tiquetes o el pasabordo para demostrar que acaban de llegar de viaje o que se disponen a emprender uno, lo cual no les deberá generar ningún inconveniente o tipo de sanción.

Para quienes necesiten transitar por la vía Calarcá – Cajamarca, se recordó que esta carretera tendrá un horario especial de funcionamiento, el cual será: días viernes 8, domingo 10 y lunes 11 de enero, se permitirá el paso de vehículos particulares y de transporte de pasajeros por el corredor en horario continuo de 06:00 a. m. a 05:00 p. m., añadiendo que en esas fechas no se permitirá el paso de transporte de carga. Para el día sábado 9 de enero, la vía podrá ser utilizada por transporte de carga y transporte de pasajeros entre las 6:00 a.m. y 5:00 p.m., ese día no se permitirá el paso de vehículos particulares, los cuales podrán transitar por la vía alterna del Alto de Letras.