Los acuerdos no quedaron incluidos en la Constitución después del plebiscito: Santos

El ganador del premio Nobel de Paz dijo que ningún acuerdo es perfecto y que siempre habrá un lado del país que quedará descontento.

"Hay una parte importante en los acuerdos que tiene que ver con el desarrollo del conflicto que está desplegado en 150 municipios, hay que dejar de pensar en cambiar los acuerdos, ningún acuerdo es perfecto, todos somos imperfectos, Siempre hay unos de un lado que quedan descontentos, salgamos de este escollo con más fuerza, saliendo con el derecho de vivir en paz".

Reiteró que los acuerdos no son hechos por un Gobierno o de una persona, sino en nombre del Estado colombiano.

"Estos acuerdos no son un Gobierno o de una persona, se hicieron a nombre del Estado colombiano, el acuerdo de paz, lo firmé como jefe de Estado, y además, la Corte Constitucional, fijo claramente que durante los próximos 3 gobiernos ningún funcionario puede tomar decisiones en contra de lo estipulado, ahí están las razones jurídicas".

Entre tanto, dijo que cada vez entiende menos al senador Álvaro Uribe Vélez, pues aseguró que cuando fue ministro de defensa, el expresidente Uribe había dicho que, "los acuerdos de paz deben elevarse a un poder constitucional".

"Ahora salió con la idea de que hay que desmontar los acuerdos de la Constitución, no están montados en la Constitución, cuando perdimos en el plebiscito, negociamos, los del no, nos pasaron un pliego de 59 puntos, les aceptamos 56, entre esos puntos, estaba la solicitud de que los acuerdos no se integraran a la Constitución, yo no entiendo porqué el expresidente Uribe sale a decir que se desmonten los acuerdos, por eso digo, cada vez resulta más difícil entender Uribe", dijo Santos mientras el público se reía.

"La JEP es el corazón de este acuerdo, un sistema de justicia diferente, justicia transicional. Los acuerdos no se van a acabar, porque digan que acabemos con la JEP".

Finalizó diciendo que la paz se divide en dos fases; la primera, hacer las paces, desarmar y desmovilizarla, eso, según el mandatario, ya se cumplió.

Agregó que la segunda fase es la construcción de la paz y que tiene que ver con la reconciliación.

"El papa Francisco cuando lo visité le dije, cuándo me va a dar una mano, y él me decía, yo rezo mucho, yo iré a Colombia cuando los colombianos más me necesiten, y él fue después de haber firmado los acuerdos, voy a Colombia a empujar a los colombianos s dar el primer paso de la reconciliación, (min 16) sanar las heridas de más de 50 años de guerra requiere de paciencia".

Aceptó que hace falta cumplir los acuerdos de la paz y que uno de los que más se ha demorado ha Sido en la parte agropecuaria.

"Los acuerdos que falta por cumplir tienen una duración larga, nosotros pusimos 15 años y hay unos que se han demorado mucho, lo que sería maravilloso es cumplir los acuerdos de la parte agropecuaria, si se cumple con ese 90 % vamos a salir librados".

