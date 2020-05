Mininterior defendió el nombramiento del hijo de Jorge 40

Durante una sesión virtual en la Cámara de Representantes, la ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró que Jorge Rodrigo Tovar no ha cometido delitos y que no se le puede trasladar la responsabilidad de los crímenes cometimos por su padre, el excomandante paramilitar Jorge 40.

"Es increíble que no seamos capaces de dar oportunidades a quien no ha cometido delitos. El día que él no cumpla o cometa delitos se tiene que ir, mientras tanto no se va a ir", señaló la ministra.

Arango añadió que "si se trata de un familiar de un guerrillero o exguerrillero también lo defendería".

El representante Inti Asprilla advirtió sobre un posible conflicto de interés para ocupar el cargo, mientras que David Racero cuestionó la hoja de vida de Tovar.

"¿En serio les parece que esta hoja de vida demuestra ideoneidad del señor Jorge Rodrigo Tovar para ser designado Director de Víctimas en @mininterior? Parece que la única experiencia en víctimas del señor Tovar, es la experiencia de su padre, el temido paramilitar "Jorge 40", trinó el representante de la Coalición Decentes.