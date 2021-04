Nunca he dicho que soy amigo de Duque ni de algún político: empresario acusado de estafa

En diálogo con Sigue La W, Juan Manuel Sánchez Morales, presunto estafador señalado por varios denunciantes la semana pasada, respondió que “hay tres cosas que son verdad y yo he reconocido abiertamente, publiqué en el portal de la empresa y le entregué a La W”. “No es el 100% de las personas que trabajan en Crece Exponencial” quienes no han recibido el pago, “sino un equipo nuevo”.

A este grupo, según dijo Sánchez, “les comenté los inconvenientes”. A este grupo “se le debe un mes de salario”, no más meses, como denunciaron en Sigue La W. “Alguien se fue con una plata y por eso no pude pagar la nómina. Denuncié ante la Fiscalía el día que sucedió. He recibido amenazas por el tema”, aseguró.

Reiteró que “es correcto que hay atrasos en la nómina. Tengo una situación de salud compleja y delicada. No cumplí a tiempo con esos plazos de nómina. Es completamente real que las personas se vieron afectadas”.

Sin embargo, aclaró que “los pagos de los proveedores no corresponden a las nóminas”, sino que “están garantizados por otras formas de financiación” y “no depende de mí. No hay problema con los recursos, sino con las nóminas de algunas personas”.

Sobre las prendas que Ana Toledo afirmó que Sánchez se las llevó sin pagar, prometiendo sesión de fotos, aseveró que “esas prendas se adquirían y, hasta que se usaran, se devolvían. Todas las prendas se devolvieron. Hay dos recibos que están pendientes de pago. Las actividades económicas de venta de ropa están gravadas”. “No le he pagado porque no están las facturas”.

Le puede interesar:

Sobre la supuesta relación con altas figuras del Gobierno, manifestó que “no tengo relación con absolutamente nadie”, añadiendo que “nunca he afirmado que hablo con Duque, ni siquiera hablo con mi familia todas las mañanas ni todos los días”.

Supuestamente, “un pájaro tumbó el dron, entonces no pude encontrar el terreno. Yo no he mentido, he mostrado argumentos”. Las fechas de pago serán el 30 abril y el 05 y 15 de mayo”.

Juan Manuel Sánchez Morales responde en Sigue La W a los denunciantes que la semana pasada aseveraron no haber recibido pago de nómina, así como incumplimiento en contratos y falta de pago a proveedores. Sánchez asegura que los pagos se encuentran programados y que en ningún momento afirmó que tuviese algún vínculo o cercanía con personas del Gobierno.