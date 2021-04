Denuncian a empresario que no le cumple ni a sus empleados ni a sus clientes

Mariana Lozano, denunciante, comentó en Sigue La W que el empresario Juan Manuel Sánchez, que trabaja en la compañía Crece Exponencial, “ha afectado a empleados, proveedores, emprendedores” y más, debido a que “no nos ha cumplido con nada”.

A Mariana la contrataron después de la primera entrevista, lo que le generó “desconfianza” en el proceso, según dijo. Sin embargo, “el contrato lo mandé a revisar con un abogado laboral”, quien aseguró que “todo estaba perfecto”.

“Llegué por una oferta laboral en Instagram que buscaba una Directora de Marketing”. “Todo iba bien hasta el momento que nos pagara”, debido a que “no ocurrió y siempre posponía el pago”. Si bien el contrato de Mariana “empezó el 5 de marzo”, ella comenzó el empleo el “12 de febrero y me dijeron que iban a pagarme el 30% del salario por el tiempo de inducción. No pagó la primera quincena y desapareció por tres días. Aparece la gerente encargada y dice que los pagos serían hechos por transferencia de una cuenta bancaria en el exterior y se vería reflejado en unos días. No nos pasó el comprobante de transacción”. Juan Manuel “vuelve a aparecer prometiéndonos que iba a resolverlo, pero siempre lo posponía”.

Además, Mariana manifestó que “no podíamos usar Slack”, una plataforma de mensajería instantánea muy frecuentada por algunas empresas, y que “nos intimidaron y amenazaron diciendo que no podíamos comunicarnos con personas de otros equipos”.

Por su parte, Juliana, denunciante, que pidió omitir su verdadero nombre, dijo que “después de lo sucedido pedimos respuesta”. Juan Manuel engañó a un grupo de personas hablando de “siete mil clientes, lo cual no es cierto porque nunca los conocimos. Dijo que es íntimo amigo del Presidente Duque y relaciones estrechas con otros funcionarios públicos y que tenía una entrevista con Forbes”. Más tarde “descubrimos que tiene investigaciones en la Fiscalía por supuesta estafa en Bogotá y Cali”. Juliana leyó un mensaje de una testigo que dice: “Juan Manuel ni mi mamá no son socios de nada. Juan Manuel es un estafador, le robó el dinero a mi mamá”.

Otra denunciante, Daniela, que también pidió cambiar su nombre para salvaguardar su identidad, aseveró que “debíamos crear una fuerza comercial para todos los municipios, contactar a las alcaldías y ofrecer los servicios de la compañía. Tuvimos hasta cuatro reuniones que nos cancelaron. Nosotras enviamos nuestros nombres a los municipios y nos pidieron la oferta, pero no teníamos cómo responder. Las entidades no han pagado por nada, debido a que la oferta era gratuita con el fin de ganar clientela”.

Viviana García dijo que Juan Manuel Sánchez “iba a ayudarme con mi emprendimiento, el e-commerce. Le pagué 600 mil pesos a él para que montara el e-commerce y un Airbnb que me exigió, pero no me entregó ningún producto y ahora no contesta”.

