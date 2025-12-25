Aumentan los casos de lesionados por pólvora tras Navidad
El 25 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) publicó el boletín preliminar sobre los casos de lesiones por pólvora pirotécnica, intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol para medir la jornada.
En el reporte de vigilancia intensificada por lesiones causadas por pólvora pirotécnica, el Instituto reveló que, a nivel nacional, se han notificado 792 casos hasta el 25 de diciembre, con una pequeña variación del 0,9 % respecto al mismo periodo en la temporada pasada. Aunque el número es alarmante, es importante señalar que no se han registrado muertes debido a lesiones por pólvora.
De los 792 casos reportados, 260 (es decir, el 32,8 %) corresponden a menores de 18 años, lo que subraya la preocupación por el uso de estos artefactos en esta población vulnerable. En algunos de estos casos, 30 niños y adolescentes estaban bajo la supervisión de adultos que se encontraban bajo el efecto del alcohol.
Las lesiones más comunes fueron quemaduras (88,8%) y laceraciones (55,2%). Los artefactos más asociados a las lesiones fueron los “totes” (31,6%), seguidos por otros artefactos no especificados (20,5%) y voladores (17,5%).
Las regiones con el mayor número de casos son Antioquia con 115, Bogotá con 64 y Norte Santander con 46, entre otras. En las principales ciudades, Medellín reportó la cifra más alta de heridos con 56, seguida de Cúcuta con 23 y Armenia con 13. Este aumento de lesionados por pólvora se mantiene constante, especialmente en las horas previas al corte del informe.
- Lea aquí: 10 personas resultaron quemadas con pólvora durante la celebración de la noche de Navidad en Bogotá
Además de las lesiones por pólvora, se notificaron 4 casos de intoxicación por fósforo blanco, un compuesto altamente peligroso que se utiliza en algunos tipos de pirotecnia.