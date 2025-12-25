Aumentan los casos de lesionados por pólvora tras Navidad

Gobierno del Valle pide a las autoridades de cada municipio acatar el decreto en el que se pide a los alcaldes adoptar medidas para prohibir la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora.

En el reporte de vigilancia intensificada por lesiones causadas por pólvora pirotécnica, el Instituto reveló que, a nivel nacional, se han notificado 792 casos hasta el 25 de diciembre, con una pequeña variación del 0,9 % respecto al mismo periodo en la temporada pasada. Aunque el número es alarmante, es importante señalar que no se han registrado muertes debido a lesiones por pólvora.

Puede leer: Córdoba y Sucre reportan más de 25 quemados por manipulación indebida de pólvora

De los 792 casos reportados, 260 (es decir, el 32,8 %) corresponden a menores de 18 años, lo que subraya la preocupación por el uso de estos artefactos en esta población vulnerable. En algunos de estos casos, 30 niños y adolescentes estaban bajo la supervisión de adultos que se encontraban bajo el efecto del alcohol.

Las lesiones más comunes fueron quemaduras (88,8%) y laceraciones (55,2%). Los artefactos más asociados a las lesiones fueron los “totes” (31,6%), seguidos por otros artefactos no especificados (20,5%) y voladores (17,5%).

Las regiones con el mayor número de casos son Antioquia con 115, Bogotá con 64 y Norte Santander con 46, entre otras. En las principales ciudades, Medellín reportó la cifra más alta de heridos con 56, seguida de Cúcuta con 23 y Armenia con 13. Este aumento de lesionados por pólvora se mantiene constante, especialmente en las horas previas al corte del informe.

Lea aquí: 10 personas resultaron quemadas con pólvora durante la celebración de la noche de Navidad en Bogotá

Además de las lesiones por pólvora, se notificaron 4 casos de intoxicación por fósforo blanco, un compuesto altamente peligroso que se utiliza en algunos tipos de pirotecnia.