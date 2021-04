Sector privado explica por qué es un riesgo que no haya garantía de indemnidad en vacunas

En diálogo con La W, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), indicó que si el Gobierno no asume la indemnidad de las vacunas que compre el sector privado, “el camino es complicado”.

Así, Lacouture explicó que la Resolución 507 de 2021 “deja a los privados para que hagan una negociación de la que todavía no se han establecido los parámetros”.

Al consultarle si así lo aceptan, manifestó que “si va a ser privado-privado, es decir, empresa-empresa, no. Si hay un intermediario, sí”.

Agregó: “La resolución abrió ampliamente la puerta de forma positiva, pero el camino es complicado. En este momento deja a los privados para que hagan una negociación en la que todavía no se ha establecido cuáles son los parámetros”.

Sobre este tema:

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), asegura que, aunque se han logrado avances, ha sido un camino complicado.

“Hemos avanzado mucho, pero es complicado. Solo estamos apoyando el Plan Nacional de Vacunación, estamos incluyendo el mismo universo. Le decimos al Gobierno: lo podemos apoyar, pero denos la tranquilidad de que la entidad privada no tendrá una responsabilidad que no maneja y no conoce”, indicó.