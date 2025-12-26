BAT Colombia alertó por más contrabando por cuenta de la emergencia económica

BAT Colombia manifestó su preocupación por el anuncio de imponer nuevos impuestos a los cigarrillos a través de los decretos complementarios al Decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional, asegura que una medida así debilitaría la industria e incentivar el contrabando.

“BAT Colombia manifiesta su profunda preocupación por una medida que no solo carece de sustento constitucional, sino que debilita la industria formal, afecta el recaudo territorial y abre aún más la puerta al contrabando y a las economías criminales”.

Además, advierte que la imposición de nuevos impuestos a los cigarrillos castigaría a la industria legal y generaría oportunidades para quienes comercializan cigarrillos por fuera de la ley.

“La industria legal del cigarrillo no promueve el consumo ni puede prohibirlo, de hecho, el marco regulatorio le impone cumplir estrictamente la regulación, los impuestos, garantizar trazabilidad y operar dentro del marco institucional. Decisiones improvisadas y desproporcionadas como las que se plantean en este Decreto terminan castigando a quienes operan legalmente y fortalece a quienes están por fuera de la ley”.

De acuerdo con BAT Colombia, en el país solo dos empresas operan de manera legal, sin embargo el 36% del mercado nacional es abastecido por el contrabando y en otra regiones como la Guajira llega al 90%, lo según la compañía genera una fuga de recursos para los departamentos.

“Tan solo en 2024, BAT Colombia pagó más de un billón de pesos en impuesto al consumo (impuesto-consumo), recursos que se destinan directamente a los departamentos. Este impuesto representa el 13,1% de los ingresos tributarios departamentales y el 43% de los propios cuando se suman licores, cerveza y tabaco. Cualquier ajuste desproporcionado pone en riesgo la estabilidad de estas rentas y sin generar beneficios reales para el Presupuesto General de la Nación”.

Finalmente solicitó abrir un camino de diálogo con el Gobierno para construir una política fiscal gradual y sostenible para el cigarrillo y de lucha contra el contrabando.