Gobierno no responderá por efectos adversos de las vacunas que compren los privados

En las próximas horas saldrá la resolución que permite la importación de vacunas de Covid-19 por parte del sector privado. La W conoció en primicia que en esta normativa el Estado no va a asumir la garantía de indemnidad de dichas vacunas, que es lo que tanto han pedido los privados. Una decisión que se tomó este lunes en un Consejo de Ministros.

Eso quiere decir que el Gobierno no se hará responsable por los problemas y efectos adversos que presenten las vacunas que los empresarios adquieran. Eso a pesar de que son los mismos biológicos que autorizó el Invima, las vacunas aprobadas por el Gobierno y aplicables solo a la población incluida en el Plan.

El Ministerio de Salud argumenta que la vacunación contra el Covid-19 no solo es la aplicación de un biológico, sino que incluye toda una logística que garantiza la eficacia de la misma.

Entonces, dice la cartera que son vacunas que no compró el Gobierno, de las que no se conoce la cadena de frío que mantuvo antes de su aplicación, y además que no son los responsables de quien las aplica , porque recordemos que los privados tendrán que usar una red alterna a la del Plan Nacional de Vacunación.

Varios empresarios le confirmaron a La W que la normativa efectivamente saldrá así y el malestar en el sector privado es mucho, tanto que estarían pensando en desistir de su apoyo al Plan Nacional de Vacunación, debido a las dificultades que les genera tener que asumir ellos ese riesgo.

Otra de las posibilidades que está sobre la mesa es que la garantía de indemnidad sea asumida por las cajas de compensación familiar, pero habría que ver si estas entidades estarían dispuestas a hacerlo.