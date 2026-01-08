“Colombia y EE.UU. han sido aliados históricos”: procurador celebra llamada entre Petro y Trump

El procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció tras el mejoramiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos luego de la llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

El jefe del Ministerio Público celebró la disposición de los dos presidentes a conversar y llegar a un “entendimiento” teniendo en cuenta que Colombia y Estados Unidos son “aliados históricos” lo cual representa “un activo valioso que debe resguardarse por encima de toda diferencia”.

“La conversación de los presidentes Trump y Petro es prueba fehaciente de la ventaja de las vías diplomáticas”, agregó el procurador Gregorio Eljach.

Adicionalmente, el jefe del ente de control hizo un llamado a los dos mandatarios a mantener abiertas las “vías del diálogo”.

Adicionalmente, señaló que la diplomacia es la alternativa “para mantener la paz y la concordia entre los diferentes estados”.

Para el procurador Gregorio Eljach, el diálogo es un imperativo para transformar la realidad para bien de toda la humanidad.

Según el jefe del Ministerio Público, lo ocurrido con el escalamiento de la crisis diplomática entre los dos países debe ser un aprendizaje para que no se repita.

“Todos los estamentos de nuestra sociedad debemos aprender de esta lección para trabajar juntos por el logro de una mejor convivencia en medio de las diferencias” sentenció Eljach.