Presidente de Parlamento venezolano anunció liberación de “número importante de personas”
Jorge Rodríguez definió esta liberación como un gesto para “consolidar la paz” en el país.
El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.
Noticia en desarrollo…
