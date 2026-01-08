Internacional

Presidente de Parlamento venezolano anunció liberación de “número importante de personas”

Jorge Rodríguez definió esta liberación como un gesto para “consolidar la paz” en el país.

Jorge Rodríguez. Foto: Gaby OraaVenezuela. Foto: Getty Images.

El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.

Noticia en desarrollo…

