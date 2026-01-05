Internacional

Maduro seguirá detenido en Nueva York y se fijó próxima audiencia para el 17 de marzo

El mandatario venezolano se declaró inocente de todos los cargos ante un Tribunal en el Distrito Sur de Nueva York.

Nicolás Maduro llega al tribunal de Manhattan, en Nueva York, donde será juzgado. Foto: Getty Images.

Nicolás Maduro llega al tribunal de Manhattan, en Nueva York, donde será juzgado. Foto: Getty Images. / XNY/Star Max

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro seguirá en prisión en Nueva York y comparecerá de nuevo el 17 de marzo ante la justicia estadounidense, ordenó este lunes el juez Alvin Hellerstein, tras la primera audiencia contra el exmandatario.

Capturado el sábado en Caracas por el ejército estadounidense, Maduro se declaró no culpable de los cuatro cargos que se le imputan, principalmente de narcotráfico.

Noticia en desarrollo…

