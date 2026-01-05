Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declaran no culpables ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro llega al tribunal de Manhattan, en Nueva York, donde será juzgado. Foto: Getty Images. / XNY/Star Max

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo Maduro en español, según medios. Aseguró haber sido “secuestrado” en su casa en Caracas.

A su vez, Flores declaró: “Soy inocente, completamente inocente”.

El juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras tanto, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York.

Ante el juez, Maduro, de 63 años, afirmó que sigue siendo el “presidente” de Venezuela. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años y que también se declaró no culpable.

Nicolás Maduro, llegó este lunes 5 de enero, junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparecerá por primera vez ante un juez, en principio a las 12:00, hora de Colombia, tras haber sido capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado posteriormente a Estados Unidos.

Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York.

La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del edificio judicial.

Posteriormente, ambos fueron conducidos en un convoy compuesto por cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por medios estadounidenses.

¿Maduro saldrá bajo fianza?

Barry Pollack, el abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.