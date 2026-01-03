Cae Nicolás Maduro: Estados Unidos confirma que fue capturado

A través de su cuenta de Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmo que Estados Unidos ha realizado un “ataque exitoso” en Venezuela y que Nicolás Maduro fue capturado.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, escribió Trump.

Asimismo, el mandatario también señaló que este sábado, 3 de enero, dará una rueda de prensa en Mar-a-Lago para entregar mayor información.

¿Qué sucedió en Venezuela este 3 de enero de 2026?

En un principio, usuarios en redes sociales registraron imágenes de explosiones que se estaban dando en Caracas, capital venezolana, pero también en estados como Miranda, Aragua y La Guaira.

Tras esto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó que dichas explosiones se trataban de ataques con misiles desde helicópteros estadounidenses, por lo que procedieron a declarar el estadio de conmoción exterior.

Medios estadounidenses también señalaban que había dado luz verde a los ataques contra objetivos en Venezuela.

Ante esta situación, la fuerza aérea de Estados Unidos prohibió las operaciones en espacio aéreo venezolano.