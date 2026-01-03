Actualidad

Ante explosiones en Caracas, Venezuela, Petro pide reunión de OEA Y ONU

Gustavo Petro, mandatario de los colombianos, pidió que se reúnan de inmediato la OEA y la ONU.

Gustavo Petro. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Gustavo Petro. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó alrededor de las 2:00 de la mañana de este sábado, 3 de enero, a lo que calificó como un ataque, un bombardeo sobre Venezuela.

En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”, señaló.

Manifestó que “bebe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”.

Agregó: "Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela“.

