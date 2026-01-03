Maduro declaró estado de conmoción exterior tras explosiones de esta madrugada y acusa a EE.UU.

A través de un comunicado, el gobierno de Venezuela rechazó lo que calificaron como una “gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos contra territorio y población venezolanos”. Además, Nicolás Maduro declaró el estadio de conmoción exterior.

“Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”, señalaron.

Asimismo, expresaron que el objetivo del “ataque” es apoderarse de los recursos de Venezuela, específicamente del petróleo y los minerales.

“El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista”, afirmaron.

“El presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, sostuvieron.

Finalmente, el comunicado expresa que Venezuela se reserva el derecho a ejercer la “legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia”.

Este es el comunicado completo del gobierno venezolano:

