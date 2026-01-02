Petro confirmó que Ejército ingresó a Filo Gringo: “zona de producción traqueta y dominio del ELN”

El presidente Gustavo Petro afirmó que el Ejército Nacional ya ingresó y se encuentra operando en Filo Gringo, Norte de Santander, un territorio que calificó como “zona simbólica de la producción traqueta y del dominio del ELN” en la frontera colombo-venezolana.

“Ya entró el Ejército bajo mis órdenes a Filo Gringo”, señaló el mandatario al señalar que se trata de un enclave estratégico del narcotráfico en el Catatumbo y advirtiendo que la Fuerza Pública no abandonará ese territorio.

Según Petro, la presencia militar busca arrebatarle el control de la frontera a las mafias y al ELN, grupo al que responsabilizó de convertir la zona en un corredor del negocio de la cocaína entre Colombia y Venezuela. A su juicio, ese dominio criminal ha puesto en riesgo tanto la seguridad regional como los procesos políticos progresistas en América Latina.

El jefe de Estado explicó que la operación militar en Filo Gringo irá acompañada del inicio del programa de sustitución voluntaria de cultivos de coca por economías legales, como una estrategia estructural contra el narcotráfico. “Un misil no hace el mismo daño a la producción de cocaína que sustituir cultivos y ampliar el comercio legal”, sostuvo.

“Hasta el último día de mi gobierno y después, buscaré que el Caribe sea zona de Paz y que el pueblo de Venezuela se encuentre en una salida política a sus diferencias y se vote constituyentemente”.

Petro insistió en que la frontera debe estar bajo control de las comunidades y no de los grupos armados ilegales, y planteó que el fortalecimiento del comercio colombo-venezolano es clave para erradicar la coca y reducir la violencia en la región.

Finalmente, reiteró que mientras sea presidente Colombia no será usada para invadir a ningún país vecino, pero advirtió que las mafias buscan escenarios de confrontación para ampliar su poder territorial, razón por la cual —dijo— deben ser enfrentadas con control estatal, sustitución de economías ilícitas y cooperación binacional.

“Hablé por teléfono varias veces con Maduro, para coordinar operaciones contra las mafias en la frontera; la mayor parte del gobierno venezolano está dispuesto a esa coordinación y se han logrado operaciones importantes. En ambos lados, el ELN compra funcionarios. Acabamos de capturar uno de sus integrantes en norte de Santander con 3,5 toneladas de pasta de coca”.