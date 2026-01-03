Esta es la primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló la primera imagen de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos.

En una entrevista concedida a Fox News, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el mandatario venezolano y la primera dama se encuentran detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

Además, reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, aseguró Trump.

Aunque el mandatario no quiso revelar detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista, indicó que fue una operación de captura “al detalle”, en la que “lo practicaron todo” e incluso “construyeron una casa igual a la que fueron”, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

En la operación, Trump aseguró que uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos, pero no se registraron bajas militares estadounidenses.

Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos. Foto: Donald Trump

