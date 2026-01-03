Maduro y Flores fueron formalmente acusados de cuatro cargos en EEUU, según fiscal general

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha recordado este sábado la acusación formal que pesa desde 2020 en EE.UU. sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo, y ha incluido también en esa imputación a la primera dama, Cilia Flores, capturada hoy junto a su marido por Washington en una operación especial.

“Pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, declaró Bondi en un mensaje en X.

Maduro y su esposa fueron capturados y extraídos de Venezuela en una operación militar estadounidense, anunció el presidente Donald Trump.

Noticia en desarrollo...

