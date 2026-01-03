Canciller de Venezuela exigió a Trump que devuelva de “manera inmediata” a Maduro. (Foto de PEDRO MATTEY/AFP via Getty Images) / PEDRO MATTEY

El canciller venezolano, Yván Gil, exigió este sábado 3 de enero, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que devuelva de “manera inmediata” a su homólogo Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, después de que Washington confirmara que ambos habían sido capturados y sacados “por aire del país”, en medio de un ataque contra objetivos en Caracas y algunas zonas de Venezuela.

“Necesitamos que Estados Unidos y el Gobierno del presidente Trump se hagan responsables por la integridad física y devuelvan de manera inmediata al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera dama, Cilia Flores”, señaló el jefe de la diplomacia venezolana en un contacto telefónico con el canal multiestatal Telesur.

Gil indicó que se está violando la inmunidad de los jefes de Estado, lo que, a su juicio, es un “grave precedente” que pone en riesgo a “todas las democracias y a todos los sistemas política” de América y del mundo.

“Es decir, si el mundo tolera que un jefe de Estado, que goza de inmunidad política y diplomática a nivel internacional, sea atacado de manera ilegal estaremos abriendo las puertas a un sistema realmente de violación constante de la legalidad y lo cual pone en riesgo el sistema tal cual como lo conocemos”, añadió.

El responsable venezolano reiteró que el presidente constitucional de Venezuela es Maduro, por lo que exigió sea restablecida su “presencia física” en su país.

“Las instituciones venezolanas están trabajando a plenitud, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada, nuestra policía está desplegada, el pueblo, el poder popular, las comunas”, añadió.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Maduro y Flores serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario venezolano por cuatro cargos, incluidos el de conspiración para el narcoterrorismo.

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó que EE.UU. ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

Varias detonaciones se escucharon durante la madrugada en Caracas y estados vecinos.

