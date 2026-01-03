Internacional

Maduro y su esposa serán llevados ante la justicia en Nueva York, dijo Trump

Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán conducidos primero al buque Iwo Jima, que se encuentra desplegado en aguas del Caribe

El líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, capturados y extraídos del país por fuerzas estadounidenses, serán presentados ante la justicia en Nueva York, declaró el presidente Donald Trump.

Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York”, declaró Trump a la emisora televisiva Fox, en alusión a los cargos de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas, entre otros, presentados en 2020.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán conducidos primero al buque Iwo Jima, que se encuentra desplegado en aguas del Caribe, explicó Trump a preguntas de los periodistas.

