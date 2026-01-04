Delcy Rodríguez deberá aceptar todas las condiciones de EE.UU.: abogado y experto venezolano

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mariano de Alba, abogado venezolano, profesor y especialista en derecho internacional e investigador asociado del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dialogó con W Fin De Semana para hablar acerca de la captura y llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos, además de la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

“Delcy Rodríguez deberá aceptar todas las condiciones de EE.UU. Las conversaciones aún no han concluido. Sabemos que el chavismo controla todas las instituciones del poder en Venezuela, entonces, en teoría, debería haber una convocatoria en 30 días. Pero el Tribunal Supremo dirá que se trata de una falta temporal, lo que le permite a Rodríguez comprar un poco de tiempo”, afirmó.

Recordó que el primer plan de del régimen chavista siempre fue tratar de sobrevivir y resistir en el poder, aunque resaltó que eso no significaba que dentro no se hubiera conversado la posibilidad de que Maduro fuera capturado.

Actitud calmada y cordial de Nicolás Maduro

Para De Alba, “esa actitud él la toma es porque puede darle ciertos réditos en el trato que le den las autoridades”. Además, indicó que el juicio a Maduro tomará un largo tiempo. “Es bastante probable que sea declarado culpable”.

Rescate de la industria petrolera de Venezuela

Explicó que el presidente de Estados Unidos tratará de que se le den condiciones especiales a las empresas norteamericanas para que retornen a ese país. Sin embargo, “a diferencia de China, EE.UU. no puede ordenar a sus petroleras en donde invertir”, por lo que puede que a algunas compañías no se les haga llamativo el regresar a Venezuela.

Agregó que “para poder rescatar la industria petrolera venezolana hace falta cuantiosas inversiones y un proceso legislativo que establezca nuevas condiciones”.

Finalmente, señaló que lo más importante es ver las negociaciones que se hacen al interior del régimen chavista para saber cómo quedaron organizados.

