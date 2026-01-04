“Una injusticia impresionante”: Clara López tras la advertencia de Donald Trump a Gustavo Petro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La senadora del Pacto Histórico y precandidata a la presidencia, Clara López, conversó con W Fin De Semana acerca de la situación política y social en Venezuela tras la operación de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. Además, se refirió a la advertencia que hizo Donald Trump al presidente Gustavo Petro.

Inició expresando su apoyo a la reacción del gobierno del presidente Petro al convocar a los organismos internacionales ante la intervención militar de EE.UU.

“Colombia está expectante y ya se están tomando medidas preventivas para sumir si sucede ese evento (migración masiva)”, sostuvo.

Asimismo, respaldó las salidas multilaterales y dialogadas a los conflictos, como exige Naciones Unidas. “No se puede agredir a ningún país sin un debate previo”.

Advertencia de Trump a Petro

Luego de que el presidente Donald Trump hiciera una advertencia a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, señalando que “debe cuidar su trasero” tras la operación en Venezuela, López calificó esto como una “injusticia impresionante”.

“En los archivos del Departamento de Justicia debe rebosar amplia prueba de que quien ha luchado contra el narcotráfico es el presidente Petro”, dijo, recordando los debates del ahora mandatario de los colombianos contra el paramilitarismo y el narcotráfico.

“Aquí la demonización de las personas en función de aislarlos de la opinión pública es parte de la táctica intervencionista”, agregó.

“La guerra contra las drogas debe ser multilateral”, señaló. Por eso, resaltó los esfuerzos de las fuerzas militares para combatir el narcotráfico con operaciones conjuntas con Estados Unidos.

Además, hizo un llamado a que se recompongan las relaciones entre ambos países que ha sido cercana desde hace muchos años.

Finalmente, afirmó que ella “jamás” renunciaría a la diplomacia internacional. “Tenemos la obligación de buscar y legitimar los caminos del diálogo”.

