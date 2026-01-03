Petro anuncia despliegue de fuerza pública y plan humanitario tras captura de Maduro

El presidente Gustavo Petro anunció una serie de medidas de seguridad, diplomáticas y humanitarias, luego de la captura de Nicolás Maduro, tras concluir un Consejo de Seguridad Nacional que se extendió desde las 3:00 de la madrugada.

Según explicó el mandatario, el Gobierno ordenó el despliegue de la fuerza pública en la frontera colombo-venezolana, así como la activación de toda la capacidad asistencial del Estado para atender una eventual entrada masiva de refugiados desde Venezuela.

Petro informó, además, que la Embajada de Colombia en Venezuela permanece activa para recibir y atender llamadas de asistencia de ciudadanos colombianos que se encuentren en ese país.

En el frente diplomático, el jefe de Estado señaló que, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia buscará convocar una sesión para abordar la situación generada tras la captura de Maduro. Al mismo tiempo, el Gobierno colombiano rechazó cualquier agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina.

“El principio de la autodeterminación de los pueblos, base del sistema de Naciones Unidas, implica que los conflictos internos deben ser resueltos por los propios pueblos y en paz”, afirmó Petro.

Finalmente, el presidente hizo un llamado directo al pueblo venezolano a mantener la unidad nacional y a buscar salidas mediante el diálogo civil: “Sin soberanía no hay nación. La paz es el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”, concluyó.