“Colombia no está interesada en cerrar la frontera con Venezuela”: vicecanciller Mauricio Jaramillo

El Gobierno colombiano no contempla el cierre de la frontera con Venezuela, pese a la detención de Nicolás Maduro y a la creciente tensión regional. Así lo afirmó el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir en entrevista con La W, donde insistió en que para Colombia es “indispensable” mantener abiertos los pasos fronterizos por razones humanitarias, económicas y de integración regional.

Jaramillo explicó que, tras un Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado en Cúcuta, el Ejecutivo evaluó los distintos escenarios derivados de la coyuntura en Venezuela y concluyó que no existe ninguna decisión ni interés en cerrar la frontera. “Colombia no tiene ningún interés en cerrar la frontera; para nosotros es indispensable que se mantenga abierta”, señaló.

El vicecanciller subrayó que se trata de una frontera de más de 2.200 kilómetros, con una dinámica permanente de migración pendular, intercambio comercial y circulación de bienes y servicios de los que depende buena parte de la economía regional. Por ello, advirtió que un cierre tendría un impacto directo sobre comerciantes, trabajadores y comunidades que viven a ambos lados de la línea limítrofe.

En ese sentido, precisó que el Gobierno activó planes de monitoreo permanente, en coordinación con autoridades locales y nacionales, para hacer seguimiento a la situación, pero aclaró que estas medidas no implican restricciones al tránsito. “Es vital que estas zonas de frontera sigan siendo lugares de integración”, reiteró.

Jaramillo recordó que esta posición fue respaldada públicamente por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y que Migración Colombia mantiene vigilancia constante ante cualquier cambio en el flujo de personas, especialmente frente a un eventual aumento de movimientos migratorios, sin que ello signifique cierres temporales o definitivos.

Más allá del tema fronterizo, el vicecanciller explicó que Colombia está apostando por una salida diplomática y multilateral frente a la situación venezolana. Confirmó que el país promovió la convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al considerar que se trata del órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales.

“Colombia tiene una trayectoria histórica de apego a la multilateralidad y al derecho internacional. Resultaría inexplicable que, dadas las circunstancias, no convocáramos una reunión del Consejo de Seguridad”, afirmó, al tiempo que sostuvo que debe haber un pronunciamiento que condene la violación de la soberanía venezolana.

Jaramillo fue enfático en señalar que solo le corresponde a los venezolanos decidir su destino, y que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una región de paz, sin aceptar salidas impuestas desde el exterior ni soluciones militares, “sea bajo el pretexto del narcotráfico o de imponer una transición democrática por la fuerza”.

Frente a los cuestionamientos sobre un posible veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, el vicecanciller defendió el principio de no injerencia, recordando los efectos negativos de intervenciones militares pasadas en países como Irak, Afganistán y Libia. “¿Qué nos quedó de esas intervenciones? Hoy regiones enteras, como el Sahel, viven las consecuencias del vacío que dejaron”, advirtió.

El funcionario también se refirió a la situación de los colombianos detenidos en cárceles venezolanas, señalando que mantiene contacto permanente con sus familias y que el Gobierno seguirá activando todos los protocolos diplomáticos para exigir el respeto de sus derechos procesales. Reconoció que el futuro de estos casos dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas y del rumbo que tome la crisis en Venezuela.

Finalmente, reiteró que Colombia rechaza las soluciones militares, las imposiciones externas y las sanciones que debilitan el sistema internacional, y que seguirá defendiendo el papel de instancias como la Corte Penal Internacional, el derecho internacional y los mecanismos multilaterales como único camino para enfrentar la crisis regional.

Este es el panorama en la frontera de Colombia con Venezuela: