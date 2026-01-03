Máxima alerta en la frontera con Venezuela, tras captura de Nicolás Maduro por los EE.UU.
Se reporta el cierre de los pasos entre Colombia y Venezuela.
La frontera de Colombia con Venezuela amaneció este sábado, 3 de enero, cerrada por parte de las autoridades del vecino país, después que el Gobierno de los Estados Unidos bombardeara varios puntos y capturara a Nicolás Maduro y su esposa.
En este paso fronterizo hay tensión por lo que pueda pasar las próximas horas en el vecino país.
Las autoridades colombianas instalaron un Puesto de Mando Unificado para monitorear, minuto a minuto, tanto los puentes internacionales como los pasos ilegales o trochas que comunican a Norte de Santander con el estado Táchira.